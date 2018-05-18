ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية في مصر

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية، ويتعامل مع مراكز صحية غير قانونية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 متهمين بوقائع اتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة الأزبكية، وسط العاصمة القاهرة.

وبّينت أن التشكيل العصابي نجح في استقطاب العديد من الشباب المحتاجين للمال، للتنازل عن أعضائهم، مشيرةً إلى أن التشكيل اعترف بتعامله مع طبيب بأحد مستشفيات القاهرة، ودكتورة بمعمل صحي شهير.

ولفتت إلى أن المتهمين من محافظتي القاهرة والإسكندرية ويعملون بمهن الجزارة والمقاولات، مبينةً أن العصابة حددت سعر الكلية بـ20 ألف جنيه (1,126 دولار).

يشار إلى أن القانون المصري يحظر بيع الأعضاء البشرية، إلا أن مستويات المعيشة والحاجة تدفع بعض المواطنين إلى بيع أعضائهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية.

وكان مدير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال في عام 2012 إن: “بعض المهاجرين في شبه جزيرة سيناء المصرية قتلوا من أجل بيع أعضائهم”.