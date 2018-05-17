الإطاحة بـ5 سعوديين تورطوا بـ19 جريمة “سلب ونهب وانتحال صفة”

تمكنت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين تورطوا بارتكاب عدة جرائم سطو وسلب تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وانتحال صفة رجال الأمن.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه وبناء على عدة بلاغات وردت لمراكز الشرطة تم تكثيف جهود البحث والتحري، التي أسفرت عن ضبط الجناة تباعًا من خلال كمائن محكمة، مبينًا أن الجناة في العقدين الثالث والرابع، وضبط بحوزتهم “ساطوران”.

وأوضح أن الجناة أقروا بارتكابهم 19 جريمة بين السطو والسلب وسرقة نحو 40 ألف ريال (10,700 دولار)، والعديد من الأجهزة الإلكترونية، والمقتنيات الشخصية، وتقاسمها فيما بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.