بالصور.. عصابة تتهرب من كاميرات المراقبة بأسلوب طريف

أقدم 3 لصوص في بريطانيا إلى أسلوبٍ غريبٍ لإخفاء ملامحهم بعد اكتشافهم وجود كاميرات في المنزل المستهدف.

ورصدت كاميرا أمنية لأحد المباني في مقاطعة نوتنغهام البريطانية، ثلاثة لصوص يستكشفون المبنى قبل سرقة مركبة خارجه، وعندما شاهدوا الكاميرا، وضعوا أيديهم على أنوفهم، ثم فرّوا من المكان، دون إتمام عملية السرقة.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الشرطة لا تزال تبحث عن المجرمين، حيث نشرت صورًا لهم، ودعت الجمهور لمساعدتها بالعثور عليهم.

وكشفت الشرطة في بيان، أن العصابة مختصّة بسرقة المركبات، حيث سرقت 12 مركبة منذ مارس/آذار الماضي.