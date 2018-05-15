مصر.. الإعدام شنقًا لجزار ذبح أسرة كاملة

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة أول أيام عيد الأضحى.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا، اليوم، بعقوبة الإعدام شنقًا للمتهم “الصافي.م.ع”، بعدما أثبتت التحريات والأدلة قيامه بذبح أسرة كاملة داخل مسكنهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من سبتمبر 2017، عندما أبلغ الأهالي قسم شرطة كفر الدوار بالعثور على أسرة كاملة مكونة من أربعة أفراد مذبوحين بمسكنهم.

واعترف المتهم (جزار)، بإعداد خطة لذبح الضحايا الأربع بعد صلاة الفجر لأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقدّمت النيابة دلائل قاطعة أمام هيئة المحكمة تفيد باكتمال أركان الجريمة.