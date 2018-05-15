“بائعة شاي” سودانية تتسبب بشجار عاطفي ينتهي بجريمة قتل

انتهى نزاع عاطفي في السودان حول بائعة شاي إلى ذبح شاب بالسكين على يد آخر، وذلك في منطقة الحاج يوسف شرق النيل.

وبحسب صحيفة “الأخبار” المحلية، كشف مصدر أن الجاني والمجني عليه كانا داخل محل بائعة الشاي بسوق “ستة”، فدار بينهما جدال حول علاقة كل منهما بالبائعة، ليمتد لاحقًا إلى خارج محل عملها، وبعد احتدام الجدال بينهما أخرج الجاني سكينًا وضرب بها عنق المجني عليه، فأدت إلى حدوث نزيف شديد انتهى بوفاته في موقع الحادثة.

وأوضح المصدر أن الجاني وبعد جريمته فر هاربًا وبحوزته أداة الجريمة، فيما سقطت بائعة الشاي أرضًا وفقدت وعيها عند رؤيتها للمجني عليه يسبح في دمائه.