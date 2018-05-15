البحرين.. ادعى أنه دهسه بالخطأ لتتكشف خيوط الجريمة

تنظر الجنائية الأولى في البحرين قضية آسيوي متهم بدهس صديقه؛ بسبب خلافات مالية، والتسبب في قتله والهرب من موقع الجريمة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 27 مايو/أيار الجاري.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، ورد بلاغ لمركز الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ودراجة نارية نتج عنه إصابة قائد الدراجة بإصابات بالغة نُقل على إثرها للمستشفى، وأن قائد السيارة هرب من المكان بمجرد وقوع الحادثة، لكن الجهات الأمنية شككت بالواقعة، حيث لم يعثر على آثار للمكابح بمكان الحادث أو زحف عجلات السيارة على الأرض بما أوحى بوجود شبهة جنائية.

وبعد التحريات تم القبض على المتهم، الذي تبين أن إقامته منتهية، وبسؤاله عن حادث التصادم أفاد بأنه كان يقود السيارة وقد هرب بالفعل من مكان الحادثة خوفًا من بطش المارة به، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتعرض بها لهذا الموقف ويصدم شخصًا بسيارته، نافيًا تعمده الحادث، مبينًا أن قائد الدراجة النارية كان يقود في الاتجاه المعاكس وأنه المخطئ.

لكن بعد الاستماع لزملاء المجني عليه في العمل وأحد المارة الذي تصادف مروره وقت الحادثة، أكد الزملاء أن المتهم صديق المجني عليه، وأن الحادثة لم تكن صدفة، وأنه حضر قبل الحادث بأيام وسأل عن المجني عليه في مكان عمله ولم يجده فبدأ بالصراخ عليهم وطلب منهم أن يخبروه بأنه سيحضر مرة أخرى يوم 8 فبراير/شباط (وهو يوم الحادث) لمقابلته.

وأضافوا أنه في يوم الحادث وبمجرد خروج المجني عليه من المطعم الذي يعمل به، سمعوا صوتَ حادث مرور فخرجوا ليشاهدوا المجني عليه ملقى على الأرض وبه إصابات بالغة، بعد هروب المتهم بسيارته، وأبلغ المجني عليه زملاءه في العمل بأن المتهم هو من حاول قتله متعمدًا وفرّ هاربًا، وهو ما أكده شاهد الحادث الذي قرر بأن واقعة الدهس كانت متعمدة، كما أوضح التقرير الطبي للمجني عليه أن الإصابات التي يعاني منها بها شبهة تعمد.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشهود أقر بأن المجني عليه صديقه منذ 5 سنوات، ولكنه برر أنه لم يكن يعرف أنه ضحية الحادث الذي وقع، وأنه بالفعل ذهب إليه قبل الحادث بأيام؛ لأن المجني عليه كان يطلب منه أموالًا كثيرة وذهب إليه كي يقنعه بعدم طلب الأموال مرة أخرى، وقال إن الحادث لم يكن متعمدًا، حيث اكتشف أن من صدمه هو صديقه ولم يكن يعلم ذلك.