سفّاح عربي يغتصب ابنته حتى حملت سِفاحًا

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا بحق مواطن لإدانته في واقعة اغتصاب ابنته وحملها منه سفاحًا بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

وأصدرت محكمة جنايات الغربية حكمها النهائي بالقضية بعدما اعترف المواطن محمد شوقي خلال التحقيق معه بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بـ”وسوسة الشيطان”.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأب دأب على ممارسة علاقة غير شرعية مع ابنته (16 عامًا) رغمًا عنها أكثر من مرة، متسببًا في حملها منه سفاحًا، لافتةً إلى أن الأم شاهدت أعراض الحمل على ابنتها لتسارع بإبلاغ الأمن.

وبيّنت أن والدة الطفلة صُعقت عندما اكتشفت خلال التحقيقات أن زوجها هو صاحب تلك الفعلة، فيما روت المجني عليها أمام النيابة التفاصيل كافة الخاصة بالواقعة.

وتعاني مصر من انتشار ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية على النساء لتتسع وتشمل فتيات في أعمار صغيرة.

وسجلت البلاد خلال الشهور القليلة الماضية عشرات حالات الاعتداء الجنسي داخل الأسر المصرية، وسط دعوات حقوقية بالتحقيق فيها لضبطها والحد منها.

وقدّرت جهات حكومية مصرية في عام 2012، أن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع والأماكن العامة والمواصلات.