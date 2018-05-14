حرق أقاربه بسبب الميراث.. وهكذا عاقبته المحكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم الاثنين، قاتل شقيقه وشقيقته وابنة خالته، بسبب الميراث، بالإعدام شنقًا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم هشام واعترف بجريمته وأحالته إلى نيابة قسم ثاني الزقازيق، فأمرت بإحالته إلى الجنايات.

وتعود أحداث القضية رقم 13513 جنايات قسم ثاني الزقازيق لسنة 2012، عندما أشعل هشام بالاشتراك مع أخته دعاء النيران فى مسكن شقيقيهما محمد – سائق – بسبب خلافاتهم على الميراث، إذ أحدثا ثقبًا فى باب المنزل عقب إحكام غلقه وسكبوا منه مادة مشتعلة، وأشعلوا النار فاحترقت محتويات المسكن بالكامل.

وتوصلت التحريات، إلى أن محمد “الضحية” أقام فى شقة ملكه وأخويه المتهمين، واللذين عندما علما غادرا السويس، حيث يقيمان، وتوجها إلى الشقة المتنازع عليها وهددا أخاهما محمد بحرقه فيها إن لم يغادرها، اتصل “محمد” بشقيقه الآخر عصام 44 سنة أعمال حرة – وابنة خالته زينب المجاورين له لتهدئة الأمور، وعند صعودهما سكبت دعاء كمية كبيرة من البنزين على السلم، وطالبت هشام بإشعال النار، ما تسبب في مصرع دعاء وشقيقها عصام وابنة خالتهما زينب متأثرين بحروق من الدرجة الأولى.