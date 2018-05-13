متذرعًا بـ”العري”.. مصري يغتصب ابنة زوجته

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق مواطن إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته في واقعة اغتصاب ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا.

وأقدم الرجل على اغتصاب ابنة زوجته وعمرها 13 عامًا أكثر من مرة على مدار عدة شهور في منزل الزوجية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، قبل أن تحمل منها سفاحًا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن والدة المجني عليها اكتشفت الواقعة وسارعت إلى إبلاغ الجهات المعنية للقبض على زوجها وإحالته للمحاكمة في الواقعة.

وبّينت التحقيقات في القضية، أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا فعلته بأن الطفلة كانت تغريه بملابس عارية، لتقرر النيابة العامة بعدها إحالته إلى محكمة جنايات الشرقية لاستكمال اللازم بشأنه.