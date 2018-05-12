كويتي يحوّل جسد عامل هندي إلى “طفاية” سجائر

اتهم عامل هندي في الكويت كفيله بتعذيبه والاعتداء الجنسي عليه.

ويحقق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في القضية التي سجلها الهندي – البالغ من العمر 24 عاماً – ومسؤول من سفارته اتهم فيها الكفيل الكويتي بتعذيبه بطرق مختلفة منها إطفاء السجائر في جسده وصولاً إلى الاعتداء الجنسي.

ووفق ما نشرت صحيفة “الراي” الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، فإنّ الشاكي تمكن من الفرار من قبضة كفيله ولاذ بسفارة بلاده مستغيثاً وطلب من مسؤوليها توفير الحماية اللازمة له، فتوجه به أحد المسؤولين إلى المستشفى وأحضر تقريراً طبياً بالإصابات التي لحقت به والتي تفيد تعرضه لحروق وجروح متفرقة.

وقصد العامل الهندي، الجهات الأمنية، حيث قدم شكوى أرفق بها التقرير الطبي، وأفاد فيها بأنه فوجئ برب العمل ينهال عليه بالضرب المبرح، ثم أطفأ السجائر في أنحاء متفرقة من جسده حتى وصل به الأمر إلى الاعتداء عليه جنسياً.