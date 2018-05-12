قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس‎

المصدر: أ ف ب

قُتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله، بحسب ما قالت مصادر في الشرطة وأخرى مقربة من الملف.

وحصل الاعتداء في الدائرة الثانية وسط العاصمة الفرنسية، وقالت الشرطة إن المعتدي قد تمت “السيطرة عليه”، ولا تزال دوافع المعتدي مجهولة حتى الآن.

وقالت الشرطة إنّ منفذ العملية اعتدى بسكّين على خمسة أشخاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وأصيب الأربعة الآخرون بجروح ونُقلوا إلى المستشفى، بحسب المصدر مفسه.

وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب على تويتر باستجابة الشرطة التي “سيطرت” على المعتدي.

وتم استدعاء شعبة الجرائم وفق ما قال مصدر قضائي، فيما لا تزال دوافع المعتدي مجهولة.