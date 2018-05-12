بعد شهر من ارتكابها.. الكشف عن مرتكب جريمة قتل “العيون” في الكويت

أعلنت مصادر أمنية في الكويت، عن معرفة قاتل المواطن الخمسيني، الذي عثر عليه مقتولًا في شقته في منطقة العيون، التابعة لمحافظة الجهراء منذُ نحو شهر، بعد تعرض ابنه يوم أمس الجمعة للطعن في رقبته من القاتل نفسه.

وقالت المصادر، إن “مرتكب جريمة نحر الشاب في منطقة العيون أمس، اعترف بأنه هو من قتل والد الشاب الشهر الماضي”، مبينةً أن “الدوافع وراء اعتدائه على الأب وابنه، كانت دوافع أخلاقية وتعاطي ممنوعات”، وفقًا لحساب جريدة “الأنباء” الكويتية في “تويتر”.

وكانت المصادر الأمنية، قد “أعلنت أمس عن إسعاف الشاب العشريني إلى مستشفى الجهراء، بعد تعرضه للطعن من قبل شخص معروف، وجارٍ ضبطه”.

ويذكر أن المباحث الجنائية، كانت قد أخضعت قبل شهر، ابن المواطن الخمسيني وشقيقته وآخرين تدور حولهم الشكوك للتحقيقات، وخاصةً ابنه الذي خضع لتحقيقات مكثفة نتيجة حدوث مشكلات بينهما قبل واقعة القتل بيوم.