تعرض شاب كويتي للطعن بعد شهر من قتل والده بذات الطريقة

أعلنت مصادر أمنية في الكويت عن تعرض مواطن عشريني مساء الجمعة، للطعن في رقبته، في محافظة الجهراء، من قبل شخص معروف وجاري ضبطه.

وقالت المصادر إن “الشاب أسعف قبل قليل إلى مستشفى الجهراء بعد تعرضه للطعن، وذلك بعد نحو شهر من تعرض والده الخمسيني لجريمة قتل مازالت التحريات جارية حتى الآن لضبط قتلته”، وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وكان والد الشاب العشريني قد عثر عليه مقتولاً في منزله منذ نحو شهر، في منطقة العيون التابعة لمحافظة الجهراء.

ويذكر أن المباحث الجنائية كانت قد أخضعت ابن المواطن الخمسيني وشقيقته وآخرون تدور حولهم الشكوك للتحقيقات، وخاصةً ابنه الذي خضع لتحقيقات مكثفة نتيجة حدوث مشكلات بينهما قبل واقعة القتل بيوم.