تداولوا أفلامًا إباحية.. أعضاء مجموعة “واتس أب” بقبضة الشرطة في الإمارات

أحالت النيابة العامة في الشارقة بدولة الإمارات أعضاء مجموعة “واتساب”، يحملون جنسيات دول عربية، إلى النيابة الاتحادية بالعاصمة أبوظبي لاستكمال التحقيق معهم، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن اتضح تداولهم أفلامًا إباحية وصورًا خليعة لنساء على استعداد لممارسة الفاحشة مقابل مبالغ مالية.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، كشف المحامي علي المنصوري، أنه حضر أمس الخميس، إلى نيابة الشارقة موكلًا عن أحد المتهمين بقضية المجموعة، التي يتداولون من خلالها صورًا لشباب وشابات ومقاطع فيديو إباحية، لافتًا إلى أنها تحولت إلى جريمة اتجار بالبشر بسبب عرض الموقع صور فتيات وأسعار مقابل المتعة، مضيفًا أن أعمار المتورطين تراوحت بين 38 و40 عامًا.

وأوضح أن النيابة قررت إحالة أوراق القضية للنيابة الاتحادية بأبوظبي لاستكمال التحقيقات، بعد أن ثبت أن المتورطين في الغروب يتداولون مقاطع إباحية فيما بينهم، تتضمن تعليقات مالية على صور شباب وشابات بينهن قصر.

وأضاف أن موكله علّق على صورة إحدى الفتيات المدرجة بوصفها “غير جميلة ولا تستحق المبلغ المطروح”، ليجد نفسه متهمًا أمام القضاء.