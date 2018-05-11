الشرطة الأسترالية تعثر على 7 جثث.. والقاتل مجهول

عثرت الشرطة الاسترالية على سبع جثث اليوم الجمعة، بينها أربعة أطفال في بلدة ريفية بمنطقة مارغريت ريفر، وقالت إنهم قتلوا بأسلحة نارية.

وقال مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية كريس دوسون في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على أربعة أطفال وثلاثة بالغين في منزل في اوسمينغتون أو بالقرب منها.

وصرح دوسون بأنه تم العثور على أسلحة نارية في موقع الحادث. وأضاف أن الجثث تحمل آثار طلقات.

ومضى قائلًا “لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع”.

وأضاف “ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة”.

وكشف دوسون قائلًا “الشرطة ذهبت إلى المنزل على أثر تلقي اتصال هاتفي سجلناه”. وامتنع عن التعليق على هوية المتصل.