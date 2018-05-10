بالصور.. إحباط عملية تهريب عشرات الطلاسم السحرية بالسعودية

أحبطت السلطات السعودية، الخميس، عملية تهريب طلاسم وأوراق تحتوي 140 عملًا سحريًا، كانت بحوزة مشعوذ أفريقي في طرد بريدي بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة “إنها تمكنت بالتعاون مع دائرة الجمارك من إحباط تهريب نماذج من الطلاسم السحرية”، بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض” السعودية .

وأضافت الهيئة “أن هذه الأعمال السحرية كانت معدة لإلحاق الضرر بأشخاص كتبت أسماؤهم عليها من رجال ونساء”.

وأشارت الهيئة إلى أنه ” تم ضبط وإبطال تلك الأعمال السحرية الشيطانية”، مؤكدة أنه تم القبض على المشعوذ وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.