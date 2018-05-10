سعودي يقتل والده وشقيقته ويحاول قتل أمه

أقرت السلطات القضائية في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، اليوم الخميس، قتل مواطن تعزيرًا؛ بعد إدانته بقتل والده وأخته طعنًا بالسكين، ومحاولته قتل والدته.

وذكرت مصادر قضائية، أن المواطن مازن بن محمد بن صدفة حنيفة، أقدم على قتل والده وشقيقته نوران طعنًا بسكين، كما شرع في قتل والدته، وإثر التحقيق معه تم توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الجزائية، وفق موقع “أخبار 24”.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالقتل تعزيرًا، وأيدته المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، كما صدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما صدر بحقه شرعًا، ونفذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني المذكور، اليوم الخميس، في مكة المكرمة.