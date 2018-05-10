باستخدام الساطور.. آسيوي يقطع إصبع مسن خليجي لهذا السبب

أقدم وافد آسيوي على بتر إصبع مسن خليجي باستخدام الساطور؛ انتقامًا منه بعد إقدام الأخير على سب والدته وتهديده عبر رسائل واتساب.

وفي التفاصيل، أقدم شاب آسيوي يعمل مندوبًا في مدينة دبي، ويبلغ من العمر 27 عامًا، على التعدي على خليجي متقاعد (55 عامًا) ببتر إصبعه وإصابته بعاهة مستديمة وجرح ابنه بعد مهاجمتهما بالساطور بمساعدة آخرين، وفق موقع صحيفة “الخليج” المحلية.

وبرر المهاجم فعله بأن المسن الخليجي سبه بأمه خلال رسائل تهديد عبر تطبيق واتساب.

وأفاد المجني عليه الأول في شهادته، خلال التحقيقات، أنه تسلم بضع رسائل من المتهم يهدده فيها ويسبه باللغة الإيرانية، وبعد فترة وجيزة اتصل به المتهم ثم التقى به وهجم عليه وما أن رآه المتهم حتى أخرج ساطورًا من سيارته ووجه إليه ضربة قاتلة لكنه نجا منها، بفضل مساعدة ابنه المجني عليه الثاني الذي دفعه من مكانه فسقط أرضًا، لكن الضربة أصابت يده فبترت إصبعه.