ملثم يقتحم فندقًا لتهديد أكاديمية سعودية تقيم فيه

ضبطت قوات الأمن السعودية في محافظة “بيشة” ملثمًا اقتحم أحد الفنادق، الذي تقيم به إحدى أكاديميات جامعة “بيشة” في محاولة لتهديد حياتها.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أن المشتبه به أعطى موظف الاستقبال ظرفًا، كان داخله رسالة تهديد ومادة بيضاء؛ لإيصالها للأكاديمية بعد تكرار رسوب شقيقته.

وذكرت المصادر أن أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة نجحوا في القبض على شخص دخل متلثمًا إلى أحد الفنادق، ووضع ظرفًا به رسالة، داخلها ورقة تهديد ومادة بيضاء، اكتُشف لاحقًا أنها بودرة طبيعية؛ وكان القصد ترهيب الأكاديمية بعد رسوب شقيقته مرات عدة لديها.

وأضافت المصادر بأن رجال البحث تمكنوا من الإطاحة به بعد جمع معلومات عنه، ودلائل تفيد بقيامه بذلك؛ ليتم تحويله إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم بعد إقراره بفعلته وأسبابها.