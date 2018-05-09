اعتقال شخصين نشرا تغريدة مفبركة نُسبت لملك الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخصين قاما بنشر تغريدة مفبركة نُسبت لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ووفق بيان لمديرية الأمن العام فقد “تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام من إلقاء القبض على شخصين قاما بنشر وتداول التغريدة المفبركة التي نُسبت للملك عبد الله الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت المديرية في بيانها أن “أحد الشخصين قام بإنشاء حساب وهمي باسم فتاة وقام بنشر هذه التغريدة هو والشخص الآخر، وستتم إحالتهما للقضاء بحسب الإجراءات المتبعة”.

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن “القبض على الشخصين جاء في ضوء التحذير الذي أصدرته مديرية الأمن العام يوم الثلاثاء فيما يتعلق بمتابعة وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي كل من يقوم بنشر، وتداول الأخبار والبيانات، ومقاطع الفيديو المفبركة”.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن “وحدة الجرائم الإلكترونية ستستمر في مراقبة ومتابعة كل ما يتم نشره من أخبار، وبيانات، ومنشورات، ومقاطع فيديو، وسيتم إلقاء القبض على كل من يقوم بإنشاء، ونشر، وتداول أية أخبار مفبركة”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إصدار تحذيرات أمنية من تداول تصريحات مفبركة لعاهل البلاد على موقع “تويتر”، كتب مُطلقوها تعليقًا منسوبًا للملك على أحداث شغب ومشاجرة وقعت بين قبيلتيْن مؤخرًا.