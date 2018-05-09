سعودي يفر بمركبة عكس السير هربًا من دورية أمنية

ضبطت مكافحة المخدرات في مكة المكرمة ومحافظة “بحرة” 6 سعوديين، وصوماليًا عثر بحوزتهم على 153 حبة كابتاغون مخدرة، مخبأة داخل المركبات وفي أماكن متعددة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن أحد المضبوطين تمت ملاحقته من قبل الجهات الأمنية؛ بعد أن اشتبهوا بمركبة من نوع “فورد”، فتم استيقافها على جانب الطريق.

واتضح وجود شخصين سعوديي الجنسية، وأثناء نزول أحد أفراد الأمن للتأكد من المركبة وترجل السائق من المركبة، قام الراكب بالهرب بالمركبة من الموقع.

وبعد طلب إسناد، تم تعقب المركبة، وتضييق الخناق عليها، ما جعل قائدها يقوم بالقيادة عكس السير، ما استدعى إيقافه بالقوة داخل إحدى المحطات.

وما أن توقف السائق بالمركبة حتى تركها في وضعية التشغيل، وفر هاربًا، الأمر الذي أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية استوقفت الجاني، وتمّ إخضاعه وتفتيش المركبة وعثر بداخلها على قرابة 24 حبة كابتاغون محظورة.