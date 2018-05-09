سجين بالسعودية يحاول الاعتداء على رئيس محكمة

كشفت مصادر في السعودية أن سجينًا في محافظة “عفيف” التابعة لمنطقة الرياض، حاول الاعتداء على رئيس محكمة المحافظة وتهجم عليه لفظيًا، وتدخل رجال الأمن وأوقفوه بالقوة رغم استمراره بإطلاق العبارات تجاه القاضي.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن المصادر أوضحت أن محاولة الاعتداء جاءت في وحدة سجن المحافظة، أثناء زيارة القاضي للمساجين للوقوف على أحوالهم وفق توجيهات وزير العدل.

وتقرر خلالها إطلاق سراح بعض الموقوفين وفق ضوابط، ما جعل أحدهم ممن لم يشملهم هذا القرار أن ينفعل غاضبًا، ويحاول الاعتداء على القاضي ويشتمه، حتى تدخل الموجودون من رجال الأمن وأبعدوه عن القاضي والموظفين المرافقين له.

وأضافت المصادر أن القاضي ومرافقيه أعدوا محضرًا بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حول الحادثة.