سوداني بزي “ديني” يطعن 5 أشخاص في سوق عام

أقدم سوداني من جنوب دارفور على تسديد طعنات قاتلة لخمسة مواطنين بأحد الأسواق الكبرى، وحاول طعن المزيد من الناس قبل أن تتم السيطرة عليه.

وذكر شهود عيان، أن رجلاً يرتدي ملابس مرقعة “درويش” خطف “مطوة” من أمام تاجر بسوق “نيالا” الكبير وسدد له طعنة قاتلة في بطنه ومن ثم قام بطعن 4 آخرين.

وأوضح الشهود أن أشخاصًا متواجدين في السوق تمكنوا من السيطرة عليه وتقييد يديه حتى وصول فرق الشرطة، إذ تم اقتياده إلى مركز الشرطة وفتح تحقيق، وفق موقع “سودارس”.

وقال مصدر من الشرطة، إن المتهم خضع لتحقيق دقيق لمعرفة أسباب اعتدائه، وما إذا كان من المحتمل أن يكون الدافع تطرفًا دينيًا أم لا، في حين يرجح أن يكون الشخص مختلًا عقليًا.