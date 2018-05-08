الإمارات.. سرقة مجوهرات وهواتف بـ191 ألف دولار من طالبة خليجية

أحيل موظف آسيوي في إمارة دبي بدولة الإمارات إلى الجنايات بتهمة الاشتراك مع آخرين (هاربين) في السطو على فيلا طالبة خليجية في منطقة الورقاء الرابعة، وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة بقيمة تصل إلى 700 ألف درهم (191.700 دولار).

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، كشفت النيابة أن المتهم -وهو موظف يبلغ 36 عامًا- دخل والمتهمون الآخرون الفارون، منزل الطالبة التي لم تكن فيه وقت الجريمة التي وقعت يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ أقدموا على كسر قفل الباب الخلفي للمنزل بأداة حديدية.

وذكرت المجني عليها في التحقيقات، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من خادمتيها اللتين كانتا في يوم الواقعة في منزل شقيقتها، يفيد بتعرض منزلها إلى السرقة من قبل شخص مجهول، في حين كانت هي برفقة والدتها وأسرتها في أبوظبي، لافتة إلى أن المتهم دخل من الباب الخلفي، وفتحه بطريقة احترافية.

وأكدت اختفاء مجموعة من المجوهرات من الذهب والألماس وساعات ثمينة وهواتف جوالة وكانت موجودة داخل خزنة حديدية في غرفة نومها.

وإثر تحريات تمكنت الشرطة من ضبط الجاني، الذي أقر بالتهم المنسوبة إليه، إضافة إلى جرائم أخرى بالاشتراك مع متهمين هاربين.