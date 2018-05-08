فصل 5 مسؤولين سعوديين بسببب شبهات فساد

فصلت شركة الكهرباء السعودية في فرع المدينة المنورة 5 مسؤولين وأحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق إلى جانب إنذار عدد آخر من الموظفين.

واتخذت الشركة ذلك القرار على خلفية تجاوزات مالية وشبهات فساد إداري ومالي، وفق ما أوردته صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال حمود الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة إنه “تم التعامل مع المتورطين فيها حسب النظام، وذلك بفصلهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية”.

نقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة قولها إنه تم تكليف عدد من الموظفين البدلاء لتسيير العمل، بدلاً من المفصولين الذين تطاردهم تهم تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية في مشاريع الشركة، والتربّح من خلال التواطؤ مع مقاولين في ترسية المشاريع وعدم الإنجاز، وعدم مطابقة المواصفات، وهدر المال العام.