شابة تتعاطى مخدرات على الهواء مباشرة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تعاطي شابة للمخدرات على الشاطئ بالصدفة أثناء تقرير إخباري تلفزيوني مباشر من منتجع شاطئي يحظى بشعبية.

يُظهر الفيديو المراسلة وهي تتحدث عن الشاطئ بينما تُسلط الكاميرا على إحدى زوار الشاطئ تستنشق مادة مشبوهة وهي تجلس مع أصدقائها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت مراسلة محطة “PRO TV” تقدم فقرة عن منتجع مدينة “مامايا” في مقاطعة كونستانتا في جنوب شرق رومانيا، عندما رصدت الكاميرا الشابة المجهولة وهي تميل لتستنشق المخدر من على يد صديقتها.

ووفقًا للتقارير تحاول الشرطة الآن تحديد هوية الشابة بعد مشاركة المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها علقت جيني سوان على المقطع: “لم يكن من المفترض بث هذا المقطع على الهواء مباشرة في أخبار وقت الذروة، إنه قدوة سيئة للشباب”.

وقالت كارمن بوبا دوميترو: “إنها ليست الوحيدة التي تفعل ذلك، ولكنها أول واحدة تلتقطها الكاميرا”.

يعتبر منتجع “مامايا”، الذي يقع على البحر الأسود، أشهر المنتجعات الساحلية في رومانيا حيث يزوره السياح من جميع أنحاء أوروبا للاستمتاع بآشعة الشمس على شواطئه الرملية.

ولكنه أصبح بؤرة للحياة الليلية المنحلة التي تشمل شرب الكحول بحرية وتعاطي المخدرات.