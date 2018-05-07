بالفيديو.. الشاب الأردني الفايز يوضح ملابسات الاعتداء عليه في وضح النهار

كشف الشاب الأردني زيد الفايز الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة من الأشخاص في الشارع العام يوم السبت الماضي، ملابسات الحادثة في أول ظهور له.

وقال إن ما تعرض له من ضرب في الشارع العام وفي وضح النهار، بسبب حمايته لفتاة تعرضت للاعتداء من قبل شاب من قبيلة الشوابكة عندما كانت تحاول الهرب منه.

وأكد الفايز الرواية التي سبق لعشيرته نشرها على وسائل الإعلام، بأن القصة تعود لحادثة وقعت العام الماضي، عندما لاحق شاب من قبيلة الشوابكة امرأة هربت منه ودخلت فناء منزل الفايز، واحتمت به وطلبت دخالته، فما كان من الأخير إلا طرد الشوابكة، ما تسبب بنشوب شجار بينهما.

وبعد تدخل عشائري بين الطرفين حلت القضية في وقتها، إلا أن الشاب الشوابكة مع مجموعة من أبناء قبيلته نصبوا شركًا للفايز في أحد أحياء العاصمة عمان السبت الماضي، لتعود القصة للمربع الأول.

وأكد الشاب الفايز، أن هناك تسجيلات صوتية متداولة تؤكد صحة أقواله وتبين كيف استغل الشوابكة وظيفته ضابطًا بالحرس الملكي لابتزاز المرأة المتزوجة ومحاولة إجبارها على أفعال مخلة.

وأصدرت قبيلة الشاب الأردني، زيد الفايز، الذي تعرض لاعتداء وحشي، بيانًا طالبت فيه بالقصاص من المعتدين على ابنها.

وجاء بيان قبيلة بني صخر بعد اجتماع حاشد عُقد، الإثنين، حددت فيه مهلة 3 أيام للأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المعتدين.

وطالبت القبيلة “الأجهزة الأمنية بمحاكمة الجناة أمام القضاء المدني والعشائري”، مشيرة إلى أنه “في حال عدم القيام بذلك فإنها ستوكل مهمة ذلك لأبناء القبيلة”، بحسب نص البيان.