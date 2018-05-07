الإعدام شنقًا لمصري اغتصب سيدة أمام أبنائها

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا بحق شاب أدين في واقعة اغتصاب سيدة أمام أبنائها في إحدى قرى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال البلاد.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة بعدما اعترف المتهم سيد أحمد البالغ 27 عامًا بتفاصيل الواقعة كاملةً، مبديًا ندمه على فعلته.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم ذهب إلى منزل سيدة في إحدى قرى مركز القناطر الخيرية في مصر مستغلًا غياب زوجها عن المنزل لذهابه إلى العمل، حيث قام بتهديدها بسلاح ناري وأقدم على اغتصابها عدة ساعات أمام أبنائها في منزل الأسرة.

بدورهم حاول جيران المجني عليها ملاحقة الجاني والقبض عليه؛ لكنه نجح في الإفلات منهم، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من تحديد هويته والإيقاع به، وإحالته للجهات القضائية.