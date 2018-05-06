بالفيديو.. اعتداء “وحشي” على أردني في وضح النهار والأمن يحقق

أظهرت لقطات بثها مواطنون في الأردن، اعتداء مجموعة من الشبان بشكل وصفه كثيرون بـ”الوحشي” على شاب بالقرب من ميدان الأمير طلال بن محمد غرب العاصمة عمان.

وذكرت مواقع إخبارية أردنية، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بالفيديو للوقوف على حيثياته، فيما قال شهود عيان إن الشاب كان يهم بالدخول لمحل صرافة قبل أن تباغته مجموعة من الشبان بالضرب بأدوات حادة وبالهراوات.

وأظهر الفيديو الشاب مسجى على الأرض والدماء تنزف من رأسه إثر الضربات المتتالية التي تعرض لها، فيما حاول بعض المتواجدين في مكان الحادثة إسعافه عقب انسحاب المعتدين.