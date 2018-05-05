خليجي ثمل يعتدي على رجلي شرطة في دبي

اعتدى خليجي ثمل، على رجلي أمن في دبي بالعض والضرب بعد محاولتهما إبعاده عن الوضع الخطر الذي وضع نفسه والغير فيه.

وفي التفاصيل، كان الخليجي، الذي فقد السيطرة على نفسه نتيجة تعاطيه الكحول، قد نام داخل موقف سيارات وبين المركبات، ما شكل خطورة على مستخدمي ذلك الكراج، فما كان من حارس العمارة إلا إبلاغ دورية شرطة بالحادثة، وفق صحيفة الإمارات اليوم المحلية.

وحضر رجال الشرطة إلى المكان، وعند محاولتهم إبعاده عن مكان الخطر اعتدى عليهم بالضرب والعض، فألقوا القبض عليه ليصار بعد ذلك إلى تحويله للنيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهم التعدي على موظفيْن عامين من شرطة دبي، ومقاومتهما أثناء أداء عملهما، والإتيان بعمل مخل بالحياء، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وقال أحد المجني عليهما، رقيب في شرطة دبي، أثناء التحقيقات إنه كان على رأس عمله يجوب منطقة الرقة، برفقة زميله المجني عليه الآخر، فشاهد حارس إحدى البنايات الذي قدم إلى الدورية.

وأضاف:”أبلغنا الحارس عن وجود شخص نائم بصورة تشكل خطرًا عليه وعلى غيره من مستخدمي المواقف السفلية للبناية”.

وتابع:”حينما توجهنا إلى المكان، شاهدنا المتهم مستلقيًا، فحاولنا إيقاظه لكنه تصرف بطريقة غير لائقة بمجرد فتح عينيه، مستخدمًا أحد أصابعه، ثم ركل المجني عليه الأول في ركبته بكلتا قدميه فسقط الشرطي على الأرض، وهنا نهض المتهم وحاول الفرار”، لكن الشرطي الآخر استطاع الإمساك به، فقاومه بشدة وعضه في أحد كتفيه، كما وجّه إليه لكمة برأسه، فعاد إليه الشرطي الأول، وسيطر عليه، ثم جلباه إلى مركز الشرطة المختص.

من جانبه، أكد حارس الأمن إفادة الشرطيين، اللذين تعرّضا للاعتداء، موضحًا في إفادته أن المتهم ضربهما، وحاول الهرب.