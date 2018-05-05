مصر.. ضبط 105 تماثيل أثرية بحوزة أحد المواطنين

تمكنت شرطة السياحة والآثار المصرية، مساء الجمعة، من ضبط موظف بمجلس قروى يتبع مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وبحوزته 105 تماثيل أثرية صغيرة الحجم، بجانب عملات ذهبية آثرية تعود للعصر الفرعوني.

وأشارت المعلومات التي أكدتها مصادر سرية للشرطة المصرية، إلى أن موظفا صغيرا بالحكومة يبحث عن مشتر لكمية كبيرة من الآثار، ما دفع شرطة السياحة والآثار إلى التخطيط للإيقاع به.

وشكلت الشرطة فريق بحث، وتم الدفع بأحد المصادر السرية لمساومته علي بيع المضبوطات، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم، تمت المداهمة وإلقاء القبض عليه، وبحوزته 105 تماثيل أثرية صغير الحجم، وعملات معدنية ذهبية، ومجموعة من الجعارين ترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.

وفي أغسطس / آب الماضي، أعلنت مصر بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت.

وزادت معدلات سرقة الآثار، بنسبة 90%، نتيجة الإضطراب الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارةالآثار المصرية.