حاول رشوة رجل أمن سعودي بـ100 ألف ريال.. فكان هذا مصيره

حاول وافد آسيوي تقديم رشوة لرجل أمن سعودي بعد أن ضبطه وبحوزته مبلغًا ماليًا كبیرًا، ومجوهرات مجهولة المصدر.

وبدأت تفاصيل القضية بعد أن اشتبه رجل الأمن أثناء قيامه بدورية اعتيادية بإحدى المركبات التي كان يستقلها وافد، حيث طلب منه التوقف، لكنه رفض الانصياع، وهرب إلى داخل أحد الأحياء السكنية في منطقة محايل عسير في السعودية .

وبحسب موقع “أخبار 24” السعودي، فإن دورية الشرطة طاردت المركبة إلى أن تمكن رجل الأمن، الذي يُدعى متعب الأسمري، من إيقاف الوافد حيث عثر بحوزته على مبلغ 204 آلاف و500 ریال، بالإضافة إلى مجوهرات مجهولة وجوالین تحت مقعد الراكب.

وأشار الموقع الى أن الوافد حاول بعد ذلك تقديم رشوة لرجل الأمن بمبلغ 100 ألف ریال، لكن رجل الأمن أثبت ذلك في محضر الضبط، وسلّم الوافد والمضبوطات للشرطة، ما دفع قائد الدوريات بالمحافظة، المقدم يحیى عسیري، لتكريمه على إخلاصه في عمله.