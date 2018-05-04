القبض على قاتل سعودية فدت ابنها من الرصاص.. والكشف عن هويته

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، من القبض على مواطن قتل مواطنة وأصاب ابنها، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار عليهما من سلاح رشاش كان بحوزته.

ولقيت الأم وتدعى “أم بدر”، وهي في العقد الرابع، مصرعها بعد أن وضعت ابنها “بدر” (20 عامًا) خلفها لتحميه من القتل، فتلقت رصاصتين من الجاني في البطن والفخذ من سلاح رشاش، قبل أن تسقط وسط دمائها أمام جميع أبنائها الصغار وهم بداخل السيارة، حيث كانوا متوجهين لشراء حاجيات شهر رمضان.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة نجران، لصحيفة “سبق” المحلية، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، أمس الخميس، وتم تسليم القضية للنيابة العامة.

وذكرت الصحيفة أن الابن المصاب “بدر”، أصبحت حالته الصحية مستقرة، فيما لا يزال يرقد في العناية المركزة.

وأوضحت مصادر لصحيفة “عكاظ”، أن الجاني يسكن بجوار المجني عليهما، وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأسرة لرصاصاته، حيث سبق وأن أطلق الجاني على المجني عليه 3 رصاصات في محاولة قتله، ورغم أن علاقة صداقة جمعتهما، إلا أنها تحولت لعداوة؛ إثر خلافات مادية بينهما، لافتة إلى أن الجاني مطلوب على ذمة قضايا جنائية، وهو متعاط ومروج للمخدرات.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا عبر موقع التواصل “تويتر”، من خلال هاشتاغ #أم_بدر_تفدي_ابنها_بروحها، فيما نشر شخص يدعى “خالد” مقطعًا سابقًا لمواطن، ادّعى أنه الجاني، بحسب قوله.

#أم_بدر_تفدي_ابنها_بروحها

هذا النجس الي قتل الأم وأصاب أبنها في نجران حسبي الله عليه سوابق ومخدرات تم الدعس ولله الحمد وعقبال ساحة القصاص تعزير الله لا يرحمك pic.twitter.com/ajL1cewDpc — Khalid (@kh7alidQ) May 3, 2018

ونشر شخص آخر صورة للقاتل برفقة الابن المصاب.

وكتبت مغردة تدعى “أم خالد”، أن الجاني هارب من السجن منذ 3 أشهر، وكان محكومًا عليه بـ3 سنوات.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التحقق من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل.