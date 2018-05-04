“وجبة إفطار” تكلف شخصًا بالكويت 23 هاتفًا جوالًا

تلقت الجهات الأمنية في الكويت بلاغًا من نقطة بيع هواتف نقالة في محطة وقود متواجدة على طريق “الملك فهد”، وذلك لرفع آثار الجريمة وبصمات السارق.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني عن تلقي الجهات المختصة بلاغًا يفيد بسرقة 32 هاتفًا نقالًا، حيث أفاد المُبلغ وهو وافد تونسي يعمل في نقطة البيع أنه ترك نقطع البيع لعدة دقائق فقط.

وأوضح أنه غادر مكان عمله متوجهًا إلى مركز تسوق لشراء وجبة إفطار ولدى عودته اكتشف تعرض الكاونتر للكسر وسرقة 23 هاتفًا، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

واتهم التونسي وافدًا مصريًا من مواليد 1998 بارتكاب واقعة السرقة، فيما جار استدعاء الوافد المدعى عليه للتحقيق معه.