إيقاف “عراب” مافيا بعد 22 عامًا‎ من المطاردة

ذكر موقع صحيفة “الجورنو” الإيطالية أن السلطات المغربية تمكنت من توقيف عضو من المافيا، يبحث عنه الإنتربول منذ 22 عامًا.

حيث كان المدعو انجيلو فيليبيني، البالغ 72 عامًا، متخفيًا في هوية مزورة ويحمل جواز سفر بلغاريًا، وتمكن من العيش بشكل طبيعي لسنوات في الرباط ، حيث انشأ شركة عقارية.

ونجحت قوات الدرك بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة في كشف هوية المتهم الهارب، خاصة مع وجود علامات جسدية مذكورة في ملفه، وقامت باعتقاله يوم 12 أبريل/ نيسان المنصرم، ولم يتم الإعلان عن الخبر إلا أمس الخميس.

وكان انجيلو فيليبيني المحكوم غيابيًا بـ 11 عامًا من السجن في إيطاليا، أحد عرابي عصابة “جود فاذر” التابعة لمافيا “درانغتا” خلال سنوات الثمانينيات وحتى 1996، وتخصص في تهريب المخدرات إلى إيطاليا من تركيا وبلدان أخرى.