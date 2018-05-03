سعودي ينتحل صفة رجل أمن يتحرش بشاب ويسرقه

تمكنت الجهات الأمنية في رفحاء السعودية من القبض على مواطن ثلاثيني انتحل صفة رجل أمن، وأقدم على استيقاف قائد مركبة واصطحبه معه في سيارته عدة ساعات، حاول خلالها التحرش به وسرقته.

وكشف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود، العقيد عويد العنزي، أن بلاغًا تلقته الشرطة من قبل سعودي عشريني بتعرضه للإيقاف من قبل قائد مركبة أخرى، عندما كان يسلك طريق رفحاء – لينة، وفق موقع “أخبار 24”.

وأوضح المجني عليه في بيان نُشر، اليوم الخميس، أن الشخص المتهم ادّعى أنه رجل أمن واصطحبه معه في سيارته لعدة ساعات، وقام بتهديده ومحاولة التحرش به وسرقة جواله.

وتم التعرف على المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى القبض عليه وإحالته إلى جهة التحقيق بحكم الاختصاص.