بموافقة الأم.. مصري يبيع طفله الرضيع بـ284 دولارًا

أقدم مصري على بيع طفله الرضيع مقابل 5 آلاف جنيه (ما يعادل 284 دولارًا) لأحد الأشخاص مجهولي الهوية؛ ما دفع أحد المحامين لرفع دعوى ضده.

وأصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، توجيهًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة والاستماع إلى مقدم البلاغ؛ لمعرفة ملابساتها.

وقال المحامي، إن شخصًا يدعى حازم سيد يسكن بمحافظة القليوبية، وقع في أبريل/نيسان الماضي على عقد “إقرار بيع وتنازل نهائي” عن ابنه محمود حازم، الرضيع، يقر بموجبه بنقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع.

وأضاف أن الشخص المشتري عرض الواقعة في يوم 1 مايو/أيار على الأم، وطالبها بتسلمه لحمايته من جريمة أبيه، لكنّ المفاجأة أن الأم رفضت استلام رضيعها، وقالت إنها وافقت على البيع ولم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه.