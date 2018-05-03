“محفظ قرآن” سوداني يغتصب طفلًا

استدرج محفظ قرآن كريم سوداني في مدينة القضارف، طالبًا لديه بحيلة ماكرة، بعد أن أقنعه بأنه وقع تحت تأثير سحر “معمول له عمل”، ولا يمكنه تخليصه منه، إلا من خلال ممارسة علاقة حميمية معه.

وأقدم الشيخ على اغتصاب التلميذ على هامش جلسة لتحفيظ القرآن الكريم، فيما قامت أسرة الطفل بإبلاغ الجهات الأمنية.

وذكرت مصادر، وفق صحيفة “التيار” المحلية، أن الطفل المجني عليه يبلغ 13 عامًا.

يذكر أن المدينة شهدت، الأسبوع الماضي، أيضًا إيداع إمام مسجد وشيخ السجن؛ بتهم الاعتداء جنسيًا على أطفال قصر، خلال جلسات لتحفيظ القرآن الكريم.