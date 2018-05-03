لغز وافد مصري موقوف بالكويت والتحريات تثبت أنه غادرها

أوقفت دورية أمنية تابعة لمخفر الفروانية في الكويت شخصًا اشتبهت فيه أثناء تجوله ليلًا، عند محاولته الفرار من الدورية، إذ اتضح أنه مصري ولا يحمل إقامة صالحة، وبالاستعلام عنه تكشفت مفاجأة غير متوقعة.

وذكر مصدر أمني، بحسب صحيفة “الرأي”، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة عندما استعلمت عن الشخص الذي تم توقيفه، اكتشفت أنه خارج الكويت حسب حركة الدخول والخروج.

واعترف الموقوف لجهات التحقيق أنه باع جواز سفره لأحد المطلوبين الذي غادر به الكويت، لتبدأ تحريات أخرى عن الشخص الهارب، للتأكد من القضايا التي استدعته إلى شراء جواز السفر.

وأفاد المصدر أنه من خلال التحقيق مع المصري اعترف بأنه قام ببيع جواز سفره مقابل مبلغ مالي لأحد أبناء جاليته، إذ استطاع مغادرة البلاد به قبل فترة قصيرة، كونه مطلوبًا أمنيًا.

وأحيل الموقوف إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على هوية الشخص الذي اشترى منه الجواز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تسهيله هروب المطلوب.