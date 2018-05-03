ميلشيا الحوثي تخطف 15 عريساً من زفاف جماعي باليمن 

خطفت ميلشيات الحوثي 15 عريسًا من حفل زفاف جماعي، بمحافظة عمران شمال صنعاء، بسبب استخدامهم آلة البيانو الموسيقية في الزفاف.

وقالت مصادر محلية، اليوم الخميس، بحسب موقع المشهد اليمني، إن المليشيا قامت باختطاف 15 عريسًا من بيت الحارثي بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران لرفضهم دفع مبلغ مالي يقدر بثمانين ألف ريال لكل عريس كغرامة لقيامهم بتشغيل الآلة الموسيقية “البيانو” في زفة العرس.

وداهمت المليشيا العرس الجماعي بعدد من الأطقم المسلحة، ثم قامت باختطاف العرسان، وعدد من وجهاء المنطقة بعد اشتباكات بالرصاص الحي، ثم اقتادت العرسان لمكان مجهول.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي طمست صور محلات الكوافير وتجهيز العرائس في صنعاء الشهر الماضي بسبب مزاعمها بأنه يؤخر نصرها في جبهات القتال.