الأمن السعودي يكشف تفاصيل جديدة حول دهس مسن في جازان (فيديو)

كشفت الشرطة السعودية، اليوم الخميس، أنها وجدت آثار دماء على سيارة الشخص المتهم الذي تم ضبطه واعتقاله بعد تنفيذ عملية دهس مسن في أحد الشوارع.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي إن “مركز شرطة محافظة العارضة تلقى بلاغًا في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قِبل مرور المحافظة عن حادثة دهس، وفرار الجاني”.

وأضاف: “ونظرًا للشبهة الجنائية في الحادثة فقد قام رجال الأمن بشرطة العارضة بعمليات بحثية موسعة، أسفرت عن التعرف على الجاني الفار، والقبض عليه خلال دقائق معدودة”.

وتابع: “اتضح أنه شاب عشريني، يعاني اعتلالات نفسية، ووُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها، وقد أقر بمسؤوليته عن الحادثة”، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.