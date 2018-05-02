هذا ما فعله الأمن السعودي مع المتهم بدهس مسن في جازان (فيديو)

قررت سلطات الأمن السعودية، اليوم الأربعاء، إحالة الشاب المتهم بدهس مسن في أحد شوارع مدينة “جازان“، أمس الثلاثاء، إلى الجهات المختصة بالعلاج النفسي لمتابعة حالته الصحية.

وكشفت شرطة “جازان” اليوم أن المتهم شاب عاطل عن العمل ويمر باضطرابات نفسية حادة، استدعت تحويله إلى مستشفى الصحة النفسية؛ لمتابعة حالته الصحية وتقديم العلاج المناسب له.

وأكدت الجهات الأمنية أن المتهم سيحال بعد انتهاء عرضه على الجهات الصحية، إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال التحقيقات الأمنية معه، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة “العارضة” ألقت القبض على مواطن في العشرينيات من عمره، متهم بدهس مسن سعودي في العقد الثامن من عمره، ما أدى لوفاته في موقع الجريمة.

وأشارت إلى أنه تم إيداع جثمان الضحية في ثلاجة الموتى بالمستشفى العام، فيما تستكمل قوات الأمن تحقيقاتها لمعرفة الملابسات بالاستعانة بمقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة بالمكان.