دبي.. رجل يرهب 3 سائقين بـ”مسدس بلاستيكي”

كشفت النيابة العامة في دبي بدولة الإمارات عن قيام شخص آسيوي الجنسية (35 عامًا) بتهديد 3 سائقين بالقتل، يعملون لدى جهة حكومية في دبي، بعد أن طلب المتهم منهم عدم قيادة الحافلات بسرعة زائدة في المواقف المخصصة لها في القرية العالمية.

وذكر شرطي في التحقيقات أنه كان في مكان الواقعة يؤدي عمله وشاهد المجني عليهم يركضون ويبدو عليهم الخوف، وأخبروه أن هناك شخصًا مسلحًا يريد قتلهم، فتوجه للمكان ووجد فيه المتهم وطلب منه رخصة القيادة، ولدى حضور رجال الأمن والاستفسار، قال المتهم إنه شاهد السائقين الثلاثة يقودون الحافلات بسرعة زائدة وشكّلوا خطرًا عليه وعلى الركاب فقام بإخراج سلاح ناري وأوقف السائقين وطلب منهم القيادة ببطء، وبسؤال المتهم عن السلاح أفاد أنه مجرد مسدس بلاستيكي أحضره لابنته، وفق موقع “آراء” المحلي.

بدورهم، أفاد السائقون في تحقيقات النيابة، أنهم بينما كانوا يقومون بعملهم، حضر المتهم وتوقف أمام الحافلات التي كانوا يقودونها وأخرج سلاحًا ناريًا من جيبه وهددهم بالقتل في حال لم يقودوا الحافلات ببطء.

وتم ضبط المتهم الذي أقرّ بحيازته لمسدس بلاستيكي.