القبض على كويتي تعمد إشعال حريق بسوق مركزي

تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من إلقاء القبض على مواطن ظهر في كاميرا مراقبة داخل جمعية صباح الأحمد السكنية، وهو يشعل حريقًا في كرتونة شبس بشكل متعمد.

وكشف مصدر أمني، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أنه فور تلقي البلاغ، جرت تحريات مكثفة، تم تحديد هوية الجاني على إثرها، وتبين أنه كويتي خمسيني يقيم في منطقة المنقف، حيث تم ضبطه.

وأضاف أنه اعترف بما اقترفه خلال التحقيقات، وحين سؤاله عن دافعه، قاله “لا أسباب وراء ما صدر مني، ولا أعرف لماذا فعلت ذلك”.

يذكر أن حريقًا اشتعل في كرتونة شبس في داخل جمعية صباح الأحمد، قبل أن يتضح بكاميرات المراقبة أن رجلًا تعمد أن يضع ولاعة داخل الكرتونة ويحرقها.