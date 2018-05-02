مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار بلندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار خارج محطة مترو كوينزبري شمال غربي العاصمة لندن.

ونقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن الشرطة قولها إنها “تلقت بلاغًا بالحضور إلى طريق كمبرلاند، مساء أمس الثلاثاء، وعثرت فور حضورها على ثلاثيني جريح خارج محطة مترو كوينزبري، توفي في مسرح الحادث بعد ساعة تقريبًا من إصابته”.

وأضافت الشرطة أن “شابًا آخر في العشرينات تعرض لإصابة بطلق ناري نقل على إثرها إلى المستشفى”.

وحول حالة المصاب الصحية، لفتت الشرطة إلى أنها “مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى حاليًا”.

ووضعت الشرطة حاجزًا أمنيًا في منطقة الحادث، فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة لمعرفة التفاصيل.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب المصدر نفسه.