جريمة بشعة.. رجل فرنسي يغتصب طفلة ثم يقتلها

وجّهت الشرطة الفرنسية الاتهام لرجل في الـ45 من العمر باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وقتلها، بحسب ما أعلن محاميه.

وسبق أن حكم على هذا الرجل دافيد رامو بالسجن 15 عامًا، في العام 1996؛ لإدانته باغتصاب قاصر دون سن الـ15، والسطو المسلّح.

وعقد المدعي العام في مدينة “ليل” مؤتمرًا صحفيًا شرح فيه وقائع الجريمة الجديدة، حيثُ تبيّن أن الفتاة ماتت خنقًا بعدما اصطحبها المتهم بداعي إعطائها بعض الحاجيات لوالديها.

وكانت الشرطة عثرت على جثّة الفتاة “في الطبيعة” في الشمال الفرنسي، يوم الأحد الماضي، بعدما فُقد أثرها قبل أيام، وفقًا لمصدر في الشرطة أكّد بذلك ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وشوهدت الفتاة التي تدعى “أنجليك” آخر مرة، بعد ظهر يوم الأربعاء، قرب مدينة ليل، ثم فقد أثرها، حيثُ تركت رسالة تقول فيها إنها ذاهبة للقاء صديقات لها ولن تتأخر.

ومنذُ الإعلان عن فقدان أثرها، أطلقت السلطات حملة بحث واسعة النطاق، أسفرت، يوم الأحد الماضي، عن توقيف الرجل الذي سرعان ما أقرّ بفعلته، ثمّ وجّه الاتهام له رسميًا، ليل الإثنين الثلاثاء.