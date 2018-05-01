من المؤبد لـ7 سنوات.. بحرينية كسرت عنق صديقها فقتلته

خفضت الاستئناف في البحرين حكمها من المؤبد إلى 7 سنوات بحق بحرينية تم تغيير تهمتها من قتل صديقها بكسر رقبته إلى اعتداء مفضٍ إلى الموت.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، فإن الواقعة حدثت في 2015 حين ورد بلاغ بالعثور على المجني عليه متوفيًا في منزله، فتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها تعرفت عليه وتطورت علاقتهما وأقامت معه في شقته، بعد أن عرض عليها ذلك كونه وحيدًا، وكانا يقضيان سهراتهما معًا، وفي يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب، وعندما بلغ السكر طلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل؛ لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وحدثت بينهما مشاجرة وقام بشدها من شعرها فدفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض فجثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينًا ويسارًا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة.

وبين وكيل المستأنفة (المتهمة) أن موكلته لم تقصد القتل العمد لعدم وجود أي خلاف بينها وبين المجني عليه قبل الحادث يمكن أن يؤدي إلى انصراف نية المتهمة للاعتداء على المجني عليه، حيث طلب المجني عليه منها خلع ملابسها ليقوم بمعاشرتها؛ ولكنها أبت ورفضت ذلك لأنها لم تكن ترغب في معاشرته مرة أخرى قبل أن يفي بوعده بالزواج منها، وقد همت بالخروج من الشقة فمنعها واعتدى عليها بالضرب ثم قام بإغلاق الباب بالمفتاح ومنعها من الخروج وحبس حريتها واستمرت فى محاولتها للخروج من الشقة، والحصول على المفتاح الذي استحوذ عليه المجني عليه مانعًا خروجها، ما أفضى في النهاية إلى موته بعد مشاجرة.