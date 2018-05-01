بالفيديو.. كويتي يفتعل حريقًا بسوق مركزي لسبب غامض

تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من تحديد هوية شخص تبين أنه كويتي كاد يحدث كارثة بافتعال حريق متعمد في أحد الأسواق المركزية، ومن المقرر توجيه تهمة الحريق العمد للمشتبه به.

وكشف مصدر أمني، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أن إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أبلغت الجهات الأمنية عن اندلاع حريق في “كرتون شيبس” وتمت السيطرة عليه، وبين مدير السوق المركزي أنه ولدى العودة إلى كاميرات المراقبة شوهد رجل كويتي متوقف مقابل الكرتون وقام بإدخال ولاعة وحرق الكرتون ثم سارع بمغادرة المركز.

وأكد المصدر أنه بالانتقال للمركز ومعاينة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المشتبه به وجارٍ ضبطه.