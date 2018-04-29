الأشغال الشاقة لأردني قتل صهره بسبب “دعوة زفاف”

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، لشخص قتل نسيبه خلال حفل عرس في منطقة الضليل؛ اعتراضًا منه على حضور أحد مدعوي المجني عليه، الحفل.

وأبدى ثلاثة أشقاء امتعاضهم من وجود أحد الأشخاص في الحفل، وطلب اثنان منهما من زوجاتهما مغادرة الحفل، لكن لكون العريس ابن شقيق الزوجتين رفضتا الخروج، كما رفض أهلهما إخراجهما من الحفل.

وفي اليوم التالي حضر المتهمون لمكان الحفل وهاجموا الحضور، وخلال ذلك أقدم المتهم الأول على طعن نسيبه المغدور بخنجر وأصاب آخر، بحسب موقع “عمون” المحلي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن “عنصر سبق الإصرار والترصد غير متوافر، وأن نية القتل كانت آنية ولم يكن مبيت لها، لذا قررت تعديل التهمة للمتهم الأول من جناية القتل العمد والشروع بالقتل العمد إلى جنايتي القتل القصد والشروع بالقتل القصد”، وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة 20 عامًا.

ولإجراء المصالحة وإسقاط الحق الشخصي؛ قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف، لتصبح الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.

كما أعلنت المحكمة براءة شقيقي الشخص المدان؛ لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.