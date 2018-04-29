الإعدام شنقًا لأردني قتل شخصًا بالخطأ في قضية ثأر

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا، لشخص قتل آخر كان يعتقد أنه غريمه في قضية ثأر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى جريمة سابقة، أقدم فيها شاب على قتل آخر، فحاول شقيق الأخير الثأر له من قاتله، لكنه قتل شخصًا لا علاقة له بالقضية.

وبينما كان المتهم برفقة أحد أقاربه، شاهدا شخصًا يركب سيارة فاعتقدا أنه غريمهما، فطارداه إلى أن تمكنا من إطلاق وابل من الرصاص عليه فسقط قتيلًا، وبعدها تبين أنه ليس الشخص المعني في قضية الثأر، وفقًا لموقع “عمون” المحلي.

وقضت المحكمة في قرارها بتجريم المتهم الأول بجناية القتل العمد وقضت بحقه بالإعدام شنقًا حتى الموت، كما قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم الثاني من جناية القتل العمد بالاشتراك إلى جناية التدخل بالقتل كون دوره كان قيادة المركبة التي طاردت المغدور، وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 عامًا.